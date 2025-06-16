DDR4大漲價 現貨價一天強彈近8% 南亞科、華邦賺爆

市場神秘買盤大舉出手掃貨，最新DDR4 DRAM現貨價包括8Gb、16Gb等規格單日都暴漲近8%，漲幅令業界瞠目結舌，本季以來報價已翻漲一倍以上，不僅跨過DRAM廠損益平衡點，更達到讓業者暴賺的水準，主攻DDR4的南亞科（2408）、華邦（2344）等台灣DRAM廠獲利有望跟著衝一波。

業界指出，三星、美光等大廠鎖定DDR5、高頻寬記憶體（HBM）等高階DRAM市場，將陸續停供DDR4，使得近期DDR4現貨價驚驚漲，但單日漲幅多約在2%以內。

根據往例，DRAM現貨價一天要是漲逾5%以上「都有大事」，例如國際大廠工廠爆炸、停工，或當年台灣921大地震才會發生，簡單說就是會讓市場瘋狂搶貨。

如今DDR4不僅報價比更高規的DDR5報價更高，呈現「價格倒掛」，現貨價甚至一天大漲近8%，業界直言：「至少十年沒看過現貨價單日漲幅這麼大。」

根據研調機構集邦科技（TrendForce）旗下DRAM專業報價網站DRAMeXchange最新報價，上周五（13日）晚間DDR4現貨價全面暴漲，DDR4 8Gb（1G×8）3200大漲7.8%，均價為3.775美元；DDR4 8Gb（512M×16）3200勁揚7.99%，均價為3.824美元；DDR4 16Gb（1G×16）3200大漲7.9%，均價為8.2美元。

拉長時間軸來看，DDR4 8Gb（1G×8）3200現貨價光是6月以來，僅半個月就從5月30日均價2.73美元漲至當下的3.775美元，大漲38.27%。

本季以來更從3月31日的1.63美元起漲，迄今已暴漲近1.32倍。

DDR4 16Gb（1G×16）3200現貨價則從5月30日均價6.1美元漲至當下的8.2美元，6月迄今半個月大漲34.42%；本季以來從3月31日的3.95美元起漲，已勁揚逾1.07倍。

目前DDR4最新現貨報價已衝上2022年首季左右的價位。

回顧2022年首季，南亞科、華邦當時單季都大賺，南亞科當季毛利率為43.9%，每股純益2.11元，華邦當季毛利率更衝上驚人的歷史高檔區間48.6%，每股純益1.15元。

法人認為，隨著業者技術更精進與折舊降低，如今DDR4現貨價不僅已跨過DRAM廠損益平衡點，獲利也更有看頭。

法人指出，三星、美光將陸續停供DDR4，市場憂心後續供給不足，引發追價搶貨意願，神秘買盤大舉出手掃貨DDR4，象徵OEM／ODM廠正全力鞏固DDR4貨源，台廠方面，南亞科庫存不僅快速去化，且後續產能更被客戶預訂，預期DDR4下半年市況將延續價量齊揚格局。

南亞科、華邦都是主要DDR4供應商，將搶搭報價勁揚商機。其中，南亞科DDR3加上DDR4占整體營收比重高達八成，近期市場傳出南亞科罕見加碼投入DDR4舊世代產能擴充，打破記憶體產業界往新世代規格擴充的慣例，顯示南亞科已經嗅到未來DDR4的龐大商機。

另外，記憶體IC設計廠鈺創及晶豪科更傳出開始接獲客戶訂單，後續營運將有望逐步爬升，同樣成為這波DDR4價量齊揚的受惠者之一。