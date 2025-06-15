微星揪伴 衝刺電競布局
微星（2377）衝刺電競布局，旗下「MSI Gaming Arena（MGA）」與國際知名品牌Red Bull策略合作，希望透過雙方結盟，讓微星觸及更廣泛的玩家族群，拓展全球舞台，打造更沉浸、更多元的電競體驗。
微星表示，Red Bull長期深耕極限運動、音樂文化與電競領域，擁有龐大年輕受眾，此次合作將結合微星領先業界的電競硬體實力與Red Bull的內容影響力，擴大微星電競事業發展。
微星指出，本次合作涵蓋Red Bull三項年度最重磅的電競賽事：Red Bull Home Ground、Red Bull Team5，以及將在近期宣布的其它賽事，由微星提供旗下旗艦級電競筆電與電競桌機，全面升級比賽設備與現場體驗。
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