微星揪伴 衝刺電競布局

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

微星（2377）衝刺電競布局，旗下「MSI Gaming Arena（MGA）」與國際知名品牌Red Bull策略合作，希望透過雙方結盟，讓微星觸及更廣泛的玩家族群，拓展全球舞台，打造更沉浸、更多元的電競體驗。

微星表示，Red Bull長期深耕極限運動、音樂文化與電競領域，擁有龐大年輕受眾，此次合作將結合微星領先業界的電競硬體實力與Red Bull的內容影響力，擴大微星電競事業發展。

微星指出，本次合作涵蓋Red Bull三項年度最重磅的電競賽事：Red Bull Home Ground、Red Bull Team5，以及將在近期宣布的其它賽事，由微星提供旗下旗艦級電競筆電與電競桌機，全面升級比賽設備與現場體驗。

電競筆電 微星 布局

延伸閱讀

微星2025年下半年營運帶勁

微星股東會／董座徐祥：電競掌機CLAW供不應求 下半年樂觀成長

微星5月營收月減1% 宏碁5月合併營收月增3%

微星營收／5月207億元、年增33.1% 創同期新高

相關新聞

DDR4大漲價 現貨價一天強彈近8% 南亞科、華邦賺爆

市場神秘買盤大舉出手掃貨，最新DDR4 DRAM現貨價包括8Gb、16Gb等規格單日都暴漲近8%，漲幅令業界瞠目結舌，本...

亞馬遜資料中心啟用 邁達特、伊雲谷營運補

亞馬遜AWS積極推進美國AI基礎建設之際，在台灣的資料中心AWS亞太（台北）區域也正式啟用，法人看好將助攻邁達特（611...

緯創搶攻AI醫療商機

緯創（3231）集團搶攻AI大商機，不僅在AI伺服器組裝相關領域大發力，也投入AI醫療相關布局，擴大集團AI量能。

動力 搶攻無人機商機

顯示卡風扇廠動力-KY（6591）積極跨領域布局，今年開始卡位無人機馬達市場，預計最快10月在台灣建置產線，待通過客戶驗...

微星揪伴 衝刺電競布局

微星（2377）衝刺電競布局，旗下「MSI Gaming Arena（MGA）」與國際知名品牌Red Bull策略合作，...

光學四雄股東會 營運聚焦

光學族群玉晶光、今國光、久禾光及先進光分別將於本周舉行股東會，其中玉晶光、今國光將於17日登場，久禾光及先進光則分別於1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。