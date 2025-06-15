動力 搶攻無人機商機
顯示卡風扇廠動力-KY（6591）積極跨領域布局，今年開始卡位無人機馬達市場，預計最快10月在台灣建置產線，待通過客戶驗證與試產後，最快明年投產，全面搶攻無人機商機。
近期以色列與伊朗戰火擴大，並且大量透過無人機投入戰場，讓無人機市場備受市場關注，動力投入無人機馬達，雖然仍未確定是否與軍用相關，仍引發外界高度矚目。
動力憑藉過往在馬達整合設計的經驗優勢，今年起開始切入無人機馬達市場，同時也開發配置在無人機上的螺旋槳風扇產品，由於客戶因素，相關產線都將在台設置，估明年成功量產後，將開始顯著貢獻營收。
展望未來，動力曾指出，從近期營收狀況來看，顯示出市場對輝達的RTX 50系列新顯卡需求確實十分強烈，該公司在手訂單能見度不錯，估第2季業績仍會維持高檔水準，整體營運將比首季更好，下半年則必須觀察關稅戰的影響。目前動力營收結構中，IT比重約占八成多為最大宗，非IT比重不到二成。動力的風扇產品主要應用在高階AI伺服器、電競、消費性電子、汽車電子、無人機及健身器材等。
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