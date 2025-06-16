亞馬遜資料中心啟用 邁達特、伊雲谷營運補

亞馬遜AWS積極推進美國AI基礎建設之際，在台灣的資料中心AWS亞太（台北）區域也正式啟用，法人看好將助攻邁達特（6112）、伊雲谷、博弘雲端等AWS在台代理商營運。

過去台灣企業使用AWS服務，主要連線附近的日本或新加坡資料中心，AWS亞太（台北）區域啟用後，目前可提供61項雲端服務。同時，亞馬遜也計畫投資超過50億美元（約新台幣1,497億元），以支援台灣資料中心的建設、連接、營運和維護。

伊雲谷2014年成為AWS合作夥伴，攜手進軍雲端服務領域，2023年再與AWS 簽訂ASEAN 亞太區戰略合作協議，協助因應區域企業雲端需求高速成長與布局，並於2024年進一步與AWS簽訂大中華區戰略合作協議。

邁達特總經理施建成指出，隨著三大公有雲陸續在台落地，成立資料中心，能滿足部分產業資料落地需求，以符合法規或政策所需，可預見未來公有雲服務需求會持續擴增。