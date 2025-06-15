光學四雄股東會 營運聚焦

光學族群玉晶光（3406）、今國光（6209）、久禾光（6498）及先進光（3362）分別將於本周舉行股東會，其中玉晶光、今國光將於17日登場，久禾光及先進光則分別於18日及20日舉行。由於玉晶光是iPhone概念股指標之一，下半年iPhone新機出貨表現將是觀察指標。

玉晶光5月營收12.5億元，為2023年6月來低點。玉晶光表示，5月營收較4月及去年減少的主要原因，為客戶虛擬實境（VR）訂單減少及淡季效應，展望6月營收將慢慢回升。玉晶光表示，目前新機種認證進度順利並開始小量試產，期待7月進入旺季後，業績能有更好的貢獻。

先進光是全球筆電鏡頭龍頭，市占率高達七成，法人點名，先進光除了囊括戴爾、HP、聯想等品牌廠訂單外，近年也切入蘋果供應鏈，供應筆電及iPad等，通吃蘋果及非蘋陣營，為營運添新動能，下半年筆電拉貨動能將是重點。先進光將於20日召開股東常會，同時全面改選董事，預計選出11席董事（含四席獨董）。

久禾光6月18日召開股東常會，全面改選九董（含三席獨董）。基本面部分，久禾光看好，隨既有客戶滲透率提升，加上新客戶拓展，在筆電市場市占率從現有三成，三年內力拚市占過半。內部預估上半年營運將優於去年同期，且下半年營運動能優於上半年，全年營收及獲利有望再創高峰。

今國光預計17日召開股東常會，董事名單與本屆一致。今國光今年首季轉虧為盈，擺脫連六季虧損，每股純益0.01元，主要受惠紅外鏡頭成長，今年第3季預計IoT鏡頭新機種將放量。此外，AR/VR相關產品也將進入開發，內部期望藉新產品導入，為營運帶來正面發展。