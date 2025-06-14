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汎德改採每半年配息

經濟日報／ 記者邱馨儀黃淑惠／台北報導

汎德永業（2247）昨（13）日召開2025年股東常會，決議每股配發18.5元現金股利，已連續三年配發15元以上現金股利；並於股東會中通過修改公司章程議案，採每半年配息一次的股利政策，增加股利分配彈性。

汎德永業股東會中承認2024年度營業報告書及財務報表，討論盈餘分配案，汎德永業2024年合併營收達576億元，年增13.35％，每股稅後純益（EPS）23.93元，連續兩年突破二個股本，寫下營運新紀錄。

汎德永業於股東會通過修訂公司章程，增加每半會計年度分配股利規定，強化股東投資效益；預計董事會於通過第二季財報後，將決議2025年上半年度盈餘分配案，並於年底前完成發放。

屆時，汎德永業於2025年度將實施兩次現金股利發放。

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