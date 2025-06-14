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百和2025年前五月 EPS 2.03元

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

製鞋產業景氣正向往上，鞋材大廠台灣百和（9938）昨（13）日公布前五月自結合併損益，合併營收68.03億元、年增11.3%，營業淨利13.33億元，稅後純益6.06億元、年增4.2%，每股稅後純益（EPS）2.03元。

集團另一家百和興業自結前五月合併營收31.95億元、年增17.7%，營業淨利6.19億元，稅後純益3億元、年增105.4%，EPS 0.75元。

法人指出，現階段客戶下單普遍出現交期縮短趨勢，但整體看，隨國際品牌客戶庫存調整結束，加上新品牌訂單挹注、新產能開出，以及子公司百和興業經編網布出貨持穩成長帶動下，百和今年營收可望維持雙位數成長，獲利則有機會創高。

百和董事長鄭森煤日前在股東常會表示，配合品牌及各大鞋廠、成衣集團陸續新南向佈局，百和亦在越南及印尼擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。

其中，印尼第四期廠已於去年底完工，正在裝機中，預計下半年投產，主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，約可增25%產能；位於彰化和美總部染整廠，預計今年底完工，預期增加50%產能。

越南百宏廠第二期廠房已完工，現正進行裝機，年底前陸續投產，明年放量，預期可增加50%以上產能。

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