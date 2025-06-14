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豐興鋼筋有望開平高盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

在鋼筋盤價調降的激勵下，國內鋼筋市場近一周來買氣大增，全台鋼廠初估有13至15萬公噸新單進帳，豐興（2015）、東鋼、海光和威致將可雨露均霑為營運加持。市場並預期下周新盤價傾向平高盤。

市場初估，截至昨（13）日為止，全台條鋼廠接單普遍有斬獲，多者單量達4萬公噸，少者也有一、二萬公噸，近一周新單數量超過10萬公噸、逼近13至15萬公噸水準。

法人指出，豐興、東鋼、海光和威致等鋼廠近日獲新單加持下，第3季營運前景增溫可期。至於下周鋼筋和廢鋼等新盤價部分，市場預期起碼可站穩在平盤之上，若這一、兩天廢鋼報價再有所波動，不排除有調高機會。

市場人士表示，國際廢鋼、鐵礦砂近期行情疲軟，加上大陸和俄羅斯的小鋼胚以低價侵台，使得鋼筋內銷市場呈現濃厚的觀望氣氛，條鋼廠相繼調降盤價應對。

以豐興為例，9日鋼筋降價每公噸500元，新牌價為每公噸1.67萬元，型鋼跌價每公噸400 元，新牌價為每公噸2.37萬元，廢鋼收購價則跌價每公噸200元，處於每公噸8,200元。並引領其他跟進。進而促使流通行情加速回落，中北部市場位於每公噸1.6萬至1.61萬元價位；南部價格則跌為近四年來低點每公噸1.56萬至1.57萬元區間。

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