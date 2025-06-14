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中鋼第3季價格估開跌盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中鋼（2002）將於下周開出7月份和第3季盤價，面對中國大陸、韓國對台灣的各項鋼品主力底材熱軋報價走跌，加上鐵礦砂行情持續下挫和新台幣近期升值，減弱上游原料成本支撐下，恐以跌盤定調。

業內人士指出，大陸寶鋼日前率先開出7月份盤價，包括熱軋、厚板、普冷、熱鍍鋅、電鍍鋅及非方向性電磁鋼片等多項鋼品都呈現平盤走勢。

接續，台塑越南河靜鋼10日開出的7至8月交期盤價也都維持平盤，引領市場關注中鋼即將於20日開出的7月份和第3季盤價是否順勢「傾平」。

不過，觀察近期市況變化，中鋼新盤降價壓力正進一步加重。首先是美國川普對全球鋼市再拋出震撼彈，宣布美國自6月4日起將鋼鋁進口關稅自25%調升至50%，此舉對台灣鋼鐵產品出口美國的價格競爭力產生一定程度影響。

而大陸和韓國鋼廠為去化庫存，近日相繼採降價策略叩關台灣進口市場，以大陸對台的熱軋報價來看，目前下修至每公噸480至500美元，相較先前跌價每公噸20至30美元。

更被業界矚目的，韓國大咖鋼廠浦項（POSCO）選在中鋼開盤前報價，熱軋新價喊至515美元（到岸價），比前一次報價跌了每公噸10美元以上；同時，低於中鋼6月份對下游客戶的專案價格和國內的中鋼一級現貨流通行情。

業者說，中鋼面對進口料降價威脅大增之際，上游原料鐵礦砂因需求低迷，繼跌破100美元關卡後，現下探至每公噸95美元區間，至於新台幣兌美元匯率近期升值8至10%，讓該公司新盤價似乎只有降價選項。

一上市鋼廠主管表示，原本在4月之前對今年鋼市表現看好，但美國川普關稅政策「一日三市」，增添政經不確定因素干擾，尤其是第3季訂單被關稅政策牽連影響，首致客戶普遍存有觀望心態走，對於下半年的營運只能保守應對，且戰且走。

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