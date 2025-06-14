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惠特調整重心 強攻四領域

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

LED點測與分選設備廠惠特科技（6706）昨（13）日召開股東會，董事長賴允晉指出，正積極調整營運重心，著眼Micro LED、化合物半導體、雷射二極體設備以及先進封裝等高成長潛力的新興領域，在逆境中開啟新成長契機。

賴允晉提到，過去兩年Mini LED產能大幅擴充，產品滲透率不如預期，2024年設備需求顯著下降，公司仍面臨Mini LED產能去化挑戰。但全球LED產業對Micro LED投資力道加溫，也成為惠特未來重要方向。

惠特去年營收9.27億元，較2023年13.34億元下滑，本業虧損，但幅度較前一年收斂。

展望2025年，惠特將聚焦關鍵技術與產品開發，強化競爭力。隨著Micro LED晶粒微縮、測試分選需求激增，惠特結合業界資源擴大研發，投入Micro LED量產效率的晶粒測試、移除、轉移與置換方案，希望成為關鍵設備供應商。

功率元件應用市場穩定成長，惠特積極發展高電壓、高電流、高功率測試技術，擴大自動探測平台應用，朝向成為化合物半導體測試解決方案的全方位供應商。

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