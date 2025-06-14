致伸擴張泰國廠產能占比

因應地緣政治及客戶訂單需求，電子零件業者致伸（4915）加速擴張泰國廠產能，預計今年底泰國廠產能占比將達三成，以彈性配置產能、靈活調度接單。

致伸有三成的產品自中國大陸輸美，因應關稅與客戶需求，部分轉移至泰國生產，由大陸輸美比重已低於20%。致伸表示，除了加速泰國廠擴產，同時投資自動化設備，以提升生產效率。

致伸今年5月營收48.4億元，月增0.4%、年減5.3%，主要是部分客戶因應關稅影響提前拉貨，加上AIoT產品出貨動能穩健，但因新台幣大幅升值，略為影響台幣營收表現。累計今年前五月營收244.3億元，年增2.7%。致伸昨日股價收78.8元，下滑2.7元，外資法人連八日買超，投信則連九賣，致伸預計6月19日除息，每股配發4.2元現金股利，預計7月18日發放股利。

致伸董事長潘永中日前表示，本季有看到客戶急單拉貨潮，但新台幣匯率急升10%，不能說沒有影響。近年透過產品組合優化，毛利率逐年提升，去年將近17%、為新高，期望降低對獲利衝擊，儘管下半年變數大，今年上半年與去年同期相比，不會更差，力拚全年營收及獲利表現優於去年。