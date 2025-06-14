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意騰上市 首日大漲92%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

聯發科轉投資小金雞、AI聲學處理及語音識別廠意騰-KY（7749）昨（13）日掛牌上市，蜜月行情不受大盤與國際股市影響，終場收635元，大漲305元，漲幅92.42%。

聯發科旗下DigimocHoldings Limited和翔發投資共持有意騰19.87%股權，聯發科與意騰多方位合作，為車用、智慧家庭、以及智慧零售市場打造創新AI語音解決方案，意騰同時也打入當紅的任天堂Switch 2供應鏈。

意騰董事長顏志展先前提到，今年營收獲利皆較去年明顯成長，ASIC（特殊應用晶片）業務成長也強勁。自結今年前五月營收5.63億元，年增146.7%。

意騰以類神經網路演算法、聲學技術與晶片設計為核心，聚焦「人與人的通訊交流」及「人與機器的智能互動」兩大應用場景，提供全方位AI聲學處理及語音識別與互動的完整解決方案。主要產品包括AI ASIC產品以及提供AI智財授權暨技術服務。意騰產品打入全球多家Tier 1品牌大廠，產品應用包括北美一線品牌筆電、日系知名消費性電子品牌耳機、著名的品牌對講機及遊戲機等。

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聯發科投資意騰掛牌「展蜜月行情」 首日大漲305元

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