振樺電董座 郭劍成出任
宏碁成為工業電腦大廠振樺電（8114）最大法人股東後，昨（13）日宣布宏碁集團策略長暨法務長郭劍成為新任振樺電董事長，人事令即起生效，象徵振樺電正式進入新時代。
振樺電12日公告董事長鄭傑文因個人職涯規劃辭職，昨日董事會選任董事長，由郭劍成擔任；郭劍成為宏碁集團策略長與法務長、宏碁智通董事及富逸投資股份有限公司董事。
振樺電日前舉行股東會，時任振樺電董事長鄭傑文表示，將於7月30日舉行股東臨時會，全面改選董事，宏碁做為最大股東將在董事會具備一定代表性。
鄭傑文指出，振樺電在2017年發行特別股，為了導入永續傳承及從事商業模式的轉型，受疫情影響，以七年時間完成階段性任務，後續希望能藉由宏碁的經驗，在完善商業模式的同時，亦讓振樺電從家族經營轉往以專業經理人模式發展。
鄭傑文強調，宏碁雖取得特別股成為振樺電的最大法人股東，但是在經營上，振樺電依舊是獨立的上市公司，營運上仍會以振樺電為主體核心。
宏碁今年2月下旬宣布，以不超過34.48億元，取得振樺電上層大股東股權，間接取得振樺電股權，連同2023年宏碁透過轉投資取得股權，占比達29%，成為振樺電最大法人股東。
展望後市，由於AI晶片檢測平台在客戶要求下提前出貨，因此振樺電第2季營運表現將超乎預期，但也因提前拉貨關係，預計AI晶片檢測平台下半年表現將不如上半年，但包括O2O解決方案與垂直市場應用在下半年仍有一定成長性。整體來看，振樺電今年全年營運仍將比去年好很多。
面對全球關稅問題，振樺電指出，從台灣直接出貨至美國金額僅約占全球營收的5%，短期對營運影響相對可控。此外，積極推動北美產能擴充與維運能量布局，在美國科羅拉多州丹佛規劃新廠區，預計2026年第3季啟用。
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