ETN趨勢導航／兆豐半導體氣候N 飆升7%

台股本周因美中達成貿易協議樂觀氛圍、中東緊張情勢增溫等多空因素交雜，呈現先上後下走勢，年線關卡得而復失，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以兆豐半導體氣候N（020041）上漲7.22%，拔得頭籌。

美就業數據超標，加上美中高層官員展開新一輪貿易磋商，提振市場信心，台股上半周跟進美股走揚，接連攻克半年線、年線，但受新台幣強升、中東地緣政治風險影響，下半周拉回整理，統計集中市場單周漲412點或1.90%，櫃買市場周線漲3.87點或1.70%，兩市同步連二紅。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，共有14檔績效打敗兩市大盤，其中兆豐半導體氣候N受惠成分股轉強本周大漲7.22%，元大上櫃ESG成長N、富邦蘋果正二N分居第二、三名，單周漲幅各為5.62%、5.23%。

本周前段班主要分布於櫃買、高股息、半導體等特色，包括元大櫃買半導體N、統一智慧電動車N、元大上櫃ESG高息N、元大綠能N、統一特選台灣5GN、元大上櫃ESG龍頭N、元大ESG配息N等，單周漲幅在2.54%至5.10%不等。