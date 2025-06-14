一周熱門零股／台積電、高息 ETF 強強滾

台股本周零股焦點在於台積電（2330）除息行情失靈、中東緊張情勢再次升溫等議題，由於台積電除息當日以來，就面臨川普關稅政策、中東局勢不穩等干擾，陷入貼息窘況，反倒吸引零股投資人買盤回歸，成為全周市場熱門交易標的。

專家指出，中東局勢演變涉及大國角力，因此回歸總經面，觀察最新出爐的美國5月PPI數據低於預期，核心PPI狀況相似，反映川普關稅政策對企業影響不如市場想像，同時市場對聯準會下半年降息預期上升，將帶動台股未來趨勢，大型權值股 、高股息與指數型ETF再次吸引零股投資人目光。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，台積電、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、富邦台50、元大高股息、長榮、聯發科、鴻海、元大台灣高息低波、富邦金，十檔標的交易量從1,430萬至178萬股，與上周交易情況持平。

零股市場未來焦點，法人圈多認為，除了中東局勢，川普關稅政策將是聚焦點，最新發言表示計劃未來兩周致函貿易夥伴，片面設定關稅稅率，「要不接受，要不拉倒」，同時宣布擴大鋼鐵關稅範圍，拖累台股昨（13）日下殺逾200點，因此川普相關關稅政策未來變化將是零股市場後續值得留意焦點。