興櫃一周回顧／天能綠電漲187% 奪冠

觀察近一周興櫃市場表現，在經貿聯網、天能綠電新掛牌下，興櫃家數來到350家。據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.7%，表現最強興櫃股由再生能源股天能綠電（7842）奪下，周漲高達187.5%。

本周漲幅超過一成檔數有33檔，其中前十強在19.2%至187.5%間，以產業分布觀察，本周資金持續點火科技股，一共入列五檔最多，其次為生技醫療業三檔，另外兩檔為綠能環保股。

本周最會漲的是天能綠電，是雲豹能源旗下小金雞，主要以提供再生能源售電、憑證及碳權等全面性能源永續解決方案服務，於6月10日掛牌，蜜月行情開跑，掛牌至今股價翻倍，漲幅來到187.5%。

天能綠電前五月營收8.03億元，年增1.14倍，主要受惠發售電業務成長。

資訊軟體系統經貿聯網在6月11日掛牌，同樣上演蜜月行情，漲幅來到28.4%，表現在興櫃市場中排行第六強。

周漲幅前十強依序還有半導體股華旭矽材44.1%、新劑型新藥開發商巨生醫31.5%、醫療耗材供應鏈諾亞克28.7%、生技新藥研發股昱厚生技28.5%、光電股梭特21.4%、離岸風電股東方風能21.1%、半導體自動化生產及光學檢測設備股竑騰19.8%、雲端服務股采威國際19.2%。