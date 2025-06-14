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凡甲迎旺季 訂單穩定

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

連接器廠凡甲（3526）昨（13）日舉行股東會，通過配發現金股利16.46元。凡甲表示，下半年是傳統旺季，在電動車及伺服器等客戶訂單穩定下，預期下半年營運會優於上半年。

凡甲2024年營收32.1億元、年增34.08%，稅後純益10.2億元、年增48%，每股純益（EPS）達16.8元，股東會通過配發現金股利16.46元。

回顧去年，凡甲指出，全球經濟面臨通貨膨脹、地緣政治緊張及供應鏈挑戰等多重挑戰，面對外部競爭、法規變化和總體經濟環境的多重壓力下，凡甲依然保持獲利穩健增長。今年營運上外有美國關稅及新台幣急升等因素干擾，下半年仍可望有傳統旺季效應。

凡甲今年5月營收3億元，月減3.69%、年增7.35%；累計今年前五個月營收達15.35億元、年增38.5%，為同期新高紀錄。今年第1季營收9.24億元，季減2.4%、年增57.1%，稅後純益2.65億元，季減16.4%、年增46.4%，為同期新高紀錄，每股純益達4.1元。

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