嘉澤2025年下半年業績看升

連接器股王嘉澤（3533）昨（13）日舉行股東會，通過配發現金股利41.5元議案。嘉澤指出，目前訂單能見度約四至六周，本季因匯率衝擊，預估為全年單季「谷底」。但下半年進入季節性旺季，預期下半年業績仍會優於上半年，估上下半年業績比重約為48：52。

嘉澤2024年營收300.89億元、年增22.9%，稅後純益92.77億元、年增65.8%，每股純益（EPS）達82.77元。股東會通過配發現金股利41.5元。

針對關稅戰影響，嘉澤表示，目前訂單能見度約四至六周，政策變化導致不確定性增加，但目前沒感受到關稅對營運的重大影響。針對匯率影響，嘉澤坦言，本季新台幣急升，預期將有匯損，將是全年單季營運谷底。以目前台幣對美元升值10%計算，將影響毛利率2個百分點、影響營收6%。

此外，嘉澤伺服器產品占整體營收比重，預期今年將持續上揚，2025全年有機會提到至近四成水準。