世芯-KY（3661）第1季營收季減19.8%、年減0.1%，符合市場預期，毛利率因為NRE占比提升，主要是3奈米晶片的NRE在第1季認列，使得毛利率達到23.17%，稅後純益14.6億元，季減20.3%、年增19%，每股純益（EPS）18.1元。

從製程來看，5奈米占41%，7奈米55%，12∕16奈米1%，28奈米約3%。世芯-KY隨CSP 7奈米產品走到循環末端，但中國車用ADAS案件將在下半年貢獻，且在NRE部分，3奈米晶片在第1季定案，同時認列NRE，其餘仍有多個3奈米案件NRE待認列，各個案件目前皆沒有遞延的狀況下，市場預估全年營收420億元，EPS為70.4元。

看好世芯-KY後市的投資人，建議利用價內外20%至價內10%、可操作天期150天以上的商品介入。（永豐金證券提供、記者周克威整理）

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