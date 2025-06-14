富世達、大立光 四檔靚
台股昨（13）日開低震盪，盤面上以題材個股輪動為主，其中富世達（6805）、大立光（3008）股價表現有撐，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。
法人指出，富世達為GB200浮動接頭主要供應商，其水冷頭送樣組裝廠進行認證，將打入部分雲端服務供應商業者供應鏈。儘管水冷頭用量遜預期，但ASIC及高階伺服器將逐步採用水冷散熱架構，富世達具潛在成長動能。
富世達積極拓展伺服器相關零組件商機，目前伺服器業務營收比重達16%，優於去年，且今年仍有新專案出爐，今年下半年伺服器營收仍將持續成長。法人機構仍看好富世達，儘管受到GB300設計更改受挫，但觀察到未來有多個水冷伺服器專案進行中，水冷趨勢仍在。
大立光方面，展望第2季，iPhone16系列機種進入銷售尾聲，加上iPhone16e已發表，iPhone鏡頭出貨步入傳統淡季，但因多款Android旗艦機種紛紛在第2季推出攝影升級版，多款高階鏡頭出貨，較高價的高階鏡頭營收比重提升，有助於減緩淡季效應。
法人指出，展望大立光2025年，Apple Intelligence整合有助推升iPhone銷量，加上iPhone17新機鏡頭規格皆持續升級，將提升平均售價，iPhone鏡頭出貨可期；Android陣營方面，中國政府擴大手機補貼範圍至售價人民幣6,000元以上機種，有利推高攝影升級版旗艦手機銷量，推升高階鏡頭出貨量。
權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可挑選價內外20%以內、逾90天的商品入手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言