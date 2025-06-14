快訊

雨快停了！ 吳德榮：白天起好轉 明熱如炎夏 未來10天颱風生成機率曝

亞德客、上銀 押逾90天

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前受訪時表示，未來十年將是機器人與自主機器的黃金時代，機器人概念股再度受到矚目。包括氣動元件廠亞德客-KY（1590）、工具機大廠上銀（2049），因相關技術可應用在機器人領域，受到投資人青睞。法人分析，亞德客今年營運成長動能可期，運用本身在大陸與全球的銷售通路優勢，開發電動缸與滾珠螺桿等新產品，加上代理自動化相關的元件及產品，提升營運成長。

因中國自動化業趨勢儼然成型，將帶動氣動產業需求成長，亞德客在氣動元件市占率持續拉高，其中將以電子產業，汽車產業，機床產業成長性佳。線性滑軌領域，因拓展市占有成，營運規模放大，且因營收主要來自大陸市場，不受關稅因素衝擊，市場正向看待亞德客今年營收表現。

上銀持續在物流、專用型及人型機器人領域推進。法人表示，上銀AI物流機器人測試進展順利，今年底將小批量出貨。專用型機器人如焊接、農業應用等，因場域單純發展速度較快。人形機器人方面，上銀供應滾珠螺桿、諧波減速器、軸承等關鍵零組件，客戶認證進度符合預期，但人形機器人商業化仍需一段時間。

法人預測，上銀今年營收受半導體業帶動，晶圓移載系統需求因全球建廠趨勢推升，帶動今年營收成長，仍需觀察對等關稅對上銀出貨到美國衝擊，因美為台灣工具機第二大出口市場，若關稅使需求下滑，也會影響零組件，及匯率對台廠競爭優勢影響。

權證發行商表示，投資人若看好亞德客-KY與上銀後續表現，可以挑選價內外20%以內，90天期以上的權證以小金搏大利。

延伸閱讀

貿易緊張、關稅不確定！台綜院預測今年經濟成長前高後低 全年跌破3%

士電：關稅匯率影響不大 持續評估美國設廠

儒鴻股東會／董事長王樹文：賠本生意沒人做！不會分擔對等關稅

恐再提高進口汽車關稅…川普：關稅愈高 企業愈會來設廠

相關新聞

嘉澤2025年下半年業績看升

連接器股王嘉澤（3533）昨（13）日舉行股東會，通過配發現金股利41.5元議案。嘉澤指出，目前訂單能見度約四至六周，本...

凡甲迎旺季 訂單穩定

連接器廠凡甲（3526）昨（13）日舉行股東會，通過配發現金股利16.46元。凡甲表示，下半年是傳統旺季，在電動車及伺服...

就市論勢／IC 設計、邊緣運算 聚焦

台股昨（13）日受以色列對伊朗開戰影響下跌214點，跌幅0.9%，指數收22,072點，本周台股周線連二紅，周漲幅1.9%，上漲412點，平均日均量3,694億元。

CPO 火紅 小摩挺三台廠

共同封裝光學（CPO）技術長年受矚目，近期發展進程加快。摩根大通（小摩）證券出具最新產業報告指出，市場對CPO接受度逐漸...

一周熱門零股／台積電、高息 ETF 強強滾

台股本周零股焦點在於台積電（2330）除息行情失靈、中東緊張情勢再次升溫等議題，由於台積電除息當日以來，就面臨川普關稅政...

興櫃一周回顧／天能綠電漲187% 奪冠

觀察近一周興櫃市場表現，在經貿聯網、天能綠電新掛牌下，興櫃家數來到350家。據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。