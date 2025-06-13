伸興股東會／通過配發6元股息 現金殖利率達6.1%

全球家用縫紉機龍頭廠伸興（1558）去年每股稅後純益6.81元，股東常會13日通過配發6元股金股利，配發率達88.1%，以今天收盤價98.3元計算，現金殖利率約6.1%。

伸興去年合併營收83.37億元、年增10.3%，主要受惠於與客戶間緊密合作推動新機種開發，去年家用縫紉機出貨量達190萬台，創造稼動率顯著提升，是毛利率提升關鍵因素。

另外，子公司宇隆（2233）營運及獲利表現較2023年成長，助力集團展現多元化產業布局策略奏效，加上公司進一步將生產重心向越南廠區集中，提升製造效率與強化供應鏈管理，成功優化成本結構，帶動整體營運穩健成長。

伸興去年稅後純益4.53億元、年增78.9%，每股稅後純益6.81元。同時挹注2024年資產報酬率（ROA）、股東權益報酬率（ROE）分別達到7.46%、10.41%，皆較2023年的5.12%、7.25%成長。

伸興董事長林志誠指出，儘管面臨產業鏈關稅波動、全球區域市場與物流調整等多重挑戰，伸興與子公司宇隆仍憑藉「深厚的產品競爭力+模組化彈性製造平台」，強化供應鏈韌性與精實製造優勢，擴大全球市場布局的接單動能。

伸興近年來除不斷開拓與深耕縫紉機核心業務，亦攜手子公司宇隆，運用其自行開發的自有品牌TUF ONE行星減速機，積極布局AI驅動的智慧製造與未來交通關鍵應用，正式跨足高階自動化、人形機器人與e-VTOL（電動垂直起降航空器）等領域。

展望2025年，伸興維持審慎看法。集團近年來透過策略轉型與技術升級雙軸並進，不僅穩健深化縫紉機本業的全球布局，也積極延伸至高階製造、智慧應用與自動化等未來產業，展現出跨領域整合的強大動能。