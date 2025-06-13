聯發科投資意騰掛牌「展蜜月行情」 首日大漲305元

聯發科（2454）投資持股約20%的AI聲學處理及語音識別廠意騰-KY（7749）今日掛牌上市展現蜜月行情，不受大盤與國際股市影響，終場收635元，大漲305元，漲幅92.42%。

聯發科持有意騰20%股權，看好意騰AI聲學技術，意騰並與聯發科展開全方位合作，為車用、智慧家庭、以及智慧零售市場打造創新AI語音解決方案，意騰同時也打入當紅的任天堂Switch 2供應鏈。

意騰董事長顏志展先前提到，看好今年營收獲利皆較去年明顯成長，ASIC（特殊應用晶片）業務成長也強勁。

意騰-KY自結今年前5月營收新台幣5.63億元，較去年同期增加146.73%。

聯發科集團為意騰-KY大股東，聯發科旗下DigimocHoldings Limited和翔發投資合計持有意騰-KY約19.87%股權。