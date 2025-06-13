晶睿公司治理評鑑 入選「市值50億至100億元」前5%

晶睿（3454）在證券交易所「公司治理評鑑」除了近五年從上市櫃公司第七級躍升至第二級，今年再度入選中小市值（50至100億企業）前5%，展現落實公司治理成果。

本屆評鑑裡「推動永續發展」構面之權重，提升至歷屆新高，晶睿通訊從環境、社會責任與公司治理（ESG）三大面向，積極推動企業永續經營方針，並提供整合雲端技術的AI解決方案，守護社會安全。

環境面向，晶睿透過持續購買綠電，同時落實減碳措施，2024年碳排較基準年減少9%，積極響應集團2030年達成全球再生能源倡議RE100之目標。社會面向，晶睿重視員工福利，每年績效調薪外，亦提供「黃金旅遊週」有薪假，讓員工充分休息。

此外，公司也連續四年舉辦「安全地圖」活動，號召員工組成安防小隊，運用安防專業改善社區安全痛點，2024年前往花蓮大陳新村，導入AI工具提供解決方案，為逾3,000名居民與遊客創造更安全的生活和觀光環境。

公司治理面向，晶睿持續接軌國際準則，2024年董事會決議設置風險管理委員會，由總經理擔任最高主管，監督風險管理運作機制，確保公司穩健經營，此外，運用AI與雲端技術，提升企業營運效率，並強用戶資安保護，展現對公司治理與永續經營的高度承諾。

面對當前全球面臨的安全風險，包括氣候變遷所帶來的極端氣候災害、地緣政治衝突、日益嚴峻的社會與資安問題，晶睿專注安防本業，提升營運韌性，並與全球客戶及通路夥伴合作，將AI安防解決方案導入智慧城市、智慧交通、智慧工廠等垂直場域，致力優化城市與產業營運效率，打造更安全、安心的生活與工作環境。