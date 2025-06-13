特斯拉Robotaxi將上路 貿聯表態大漲飆出天價

特斯拉（Tesla）自駕計程車服務Robotaxi「暫定」6月22日在德州奧斯汀推出，消息除激勵特斯拉股價連漲4天之外，台股指標概念股貿聯-KY（3665）也表態跟進，13日開高走高，一度衝達746元，寫下歷史新高價，盤中漲幅逾7%，高居成交值第二名，股價已連續5個交易日上漲。

特斯拉執行長馬斯克6月10日在社群平台X上貼文表示，將從洛杉磯飛往奧斯汀，參與自駕計程車服務Robotaxi的發表，有網友則是詢問何時會開放給大眾搭乘時，馬斯克回覆指出，目前計畫6月22日推出服務，且計畫6月28日當天，首次讓一輛特斯拉從工廠產線終點自動駕駛到客戶家中。

特斯拉的自駕計程車服務Robotaxi將上路，特斯拉供應鏈包括貿聯-KY、和大（1536）與亞光（3019）等台廠營運可望同步受惠；貿聯是特斯拉電源管理線束供應商，今年5月車用線束產品出貨衰退，主要是受整體車用客戶的出貨量持續保守所致造成，隨著特斯拉自駕計程車服務推出，可望成為車用部門的新動能。

貿聯-KY 5月營收52.01億元，創同期新高，年增20.4%，月減16.4%，累計今年前5月營收277.26億元，創同期新高，年增30.8%；5月工業產品客戶與車用客戶出貨量趨緩，AI相關的高效能產品出貨持續成長。

特斯拉股價周四雖收黑，但先前的4個交易日則是連續上漲的表現；貿聯-KY股價也同步上漲，13日以695元開出，一度衝達746元，寫下天價，盤中漲幅逾7%，成交量逾萬張，成交值高居個股盤中成交值第二大，傼次於台積電（2330）。