聯發科小金雞意騰上市蜜月夯 掛牌首日狂飆近倍

聯發科（2454）小金雞意騰-KY（7749）掛牌上市，13日以每股330元掛牌，早盤以608元開高， 上漲278元， 漲幅84.24%，盤中一度衝達650元， 大漲320元，股價狂飆近一倍， 漲幅達96.96%， 蜜月行情亮眼。

意騰-KY專精於AI聲學處理及語音識別與互動技術，以類神經網路演算法、聲學技術與晶片設計為核心，聚焦「人與人的通訊交流」及「人與機器的智能互動」兩大應用場景，提供全方位AI聲學處理及語音識別與互動的完整解決方案。

意騰-KY主要產品可區分為AI ASIC產品及提供AI智財授權暨技術服務產品，效能遠勝傳統技術；目前透過「 ASIC」與「智財授權」AI雙引擎產品策略，為客戶提供高整合度且具延展性的語音解決方案，已成功打入全球多家Tier 1品牌大廠，產品應用包括北美一線品牌筆電、日系知名消費性電子品牌耳機、著名的品牌對講機及遊戲機等。

今年度CES展聯發科攜手意騰-KY宣布，將協同合作為車用、智慧家庭、及智慧零售市場打造創新AI語音解決方案，雙方合作將致力於提升用戶與汽車及智慧設備的互動體驗，為全球用戶帶來更智慧、安全且直觀的生活方式。

針對智慧家庭市場，雙方共同推出創新的「智慧家庭 AI Hub」；針對智慧零售場景打造的生成式AI解決方案，為智慧零售設備提供生動的虛擬角色介面和自然語言對話功能等，聯發科與意騰不僅把業界領先的AI聲學前處理技術導入至全系列Dimensity Auto智慧座艙平台，同時，也將先進AI解決方案帶入智慧家庭市場和智慧零售產業等多元解決方案中。

此外，今年度任天堂推出的Switch 2，全新語音通訊功能GameChat即是藉由意騰-KY的AI聲學處理技術全面升級，這項AI聲學處理技術直接整合在主機系統中，無需耳機、配對或額外應用程式。

意騰-KY的AI解決方案已廣泛被整合至智慧裝置中，為用戶提供卓越的音訊處理性能和直觀的使用者體驗，致力於讓尖端技術觸及更廣泛的人群，以實現智慧生活的願景。

意騰-KY掛牌上市， 股價跳空開高後一度狂飆衝達650元， 較承銷價價幾乎翻倍，中籤的投資人若在高點賣出， 可望獲利32萬元，盤中股價維持高檔，仍然大漲逾八成， 蜜月行情熱呼呼。