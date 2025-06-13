美時、保瑞 瞄準偏價外

美時（1795）、保瑞（6472）業務穩定，後續發展具成長性，較不受到關稅變化等因素影響，權證發行商表示，波動之際可挑偏價外相關認購權證操作。

美時第1季營收47.3億元，每股純益（EPS）5.47元，主要由美國的Lenalidomide銷售和東南亞市場成功整合帶動。亞洲市場營收年增12%，以東南亞表現最為出色，增長三倍以上，主要由泰國及越南推動。此外，台灣業務增長4%。

韓國跨足生物相似藥領域，開始Darbepoetin alfa（Aranesp® 生物相似藥）與CKD合作行銷，第1季在亞洲推出15個新SKU。出口市場在非亞洲地區營收年增14%，主要由美國的Lenalidomide銷售推動，美國地區銷售增長超過三成達4.5億元，並在第1季推出13個新SKU。

保瑞5月營收15.1億元，月減25.2%、年減10.7%，主因5月新台幣升值幅度大、影響營收認列約1億元，加上CDMO業務部分，馬里蘭州無菌針劑廠生產遞延，台灣竹南廠也有部分出貨遞延所致，由於目前影響CDMO業務部分的生產及出貨等問題皆已解決，預期6月起營收將恢復至20億元以上。

由於保瑞在特殊專科經銷通路已有效整合，Specialty drug項目量及營收占比持續增加，加上台灣廠近期已陸續完成USL美國廠產品轉廠生產技轉專案下，毛利率及營利率可望逐季向上；CDMO業務部份，保瑞與客戶合作黏著度高，加上美國廠區持續擴充產能，及積極與潛在國際藥廠客戶洽談共同投資機會、爭取承接更具規模體量的特殊劑型代工訂單，CDMO業務可維持強勁成長。

看好美時、保瑞後市表現的投資人，可布局價外20%以內、有效天期三個月以上權證參與行情。