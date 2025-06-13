聽新聞
0:00 / 0:00
帆宣 二檔有看頭
帆宣（6196）第1季營收132.6億元，季減11.88%，毛利率11.02%，較2024年第4季拉升0.67個百分點，加上業外收益挹注，第1季歸屬母公司純益達8.88億元，季增1.2倍，每股純益（EPS）4.41元。
在客戶美國新案挹注下，帆宣預期第2季營運將維持第1季水準；今年營收可望延續成長趨勢。目前公司在手訂單大約650~700億元。其中，預估台積廠務營收占比三至四成，但來自美國廠營收占比降至一至二成，後續工程認列主要以台積電竹科寶山二期、高雄廠、日月光、美光及鴻海、MTK數據中心等，並且看好2025年新廠商機，包括ASML展望估營收成長一至二成。
看好帆宣後市的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期120天以上的商品介入。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言