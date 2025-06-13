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神達 押價內外5%

經濟日報／ 記者高瑜君整理

神達（3706）受惠伺服器成長，帶動今年5月營收91.35億元，月增3.55%，年增1.17倍，業績連三個月登頂；今年前五個月營收416.22億元、年增1.27倍。

法人認為，神達營收與出貨動能優於預期，主因美系CSP與Oracle訂單放量，AI伺服器滲透率穩步提升。惟毛利率僅略升，產品組合優化效果仍有限。隨著產能布局進入放量階段，竹南第3季投產、越南第4季試產將支撐不同區域客戶需求，提升交貨彈性與轉單效率。整體而言，AI需求動能與生產彈性布局下，有助於營運表現，留意匯率升值造成毛利承壓。

權證發行商建議，看好神達後市的投資人，可買進價內外5%以內、距到期日120天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

神達 營收 權證

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