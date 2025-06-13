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國精化5月每股虧0.23元 產線調整

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

國精化（4722）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（12）日公告自結5月虧損0.23億元，相較去年同期陷入虧損。

法人認為，該公司所打造的高速運算5G材料（HC材）第一套量產設備預計6月投產，並正進行第二及第三套設備建置，將為推升營運新動能。

法人指出，國精化今年上半年有多條生產線正值調整階段，以致波及營運表現，以公告數據，5月營收3.17億元，年減17%；自結稅後虧損0.23億元，年減210%，每股淨損0.23元。

不過，該公司所建置的新材料產線將逐步進入收割期，有助營運表現。在高速運算5G材料（HC材）方面，繼取得多家銅箔基板（CCL）大廠的認證，正開始導入新開發的產品線，第一套量產設備預計從6月份正式投入量產，該設備年產能可達450噸左右。

其次，第二及第三套設備目前正展開建置，預計今年底完成，明年接續投入量產，屆時，該公司高速運算5G材料（HC材）一年產能將達1,400噸。

5G

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