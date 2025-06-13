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橘焱胡同衝刺多品牌
橘焱胡同集團（2761）昨（12）日宣布，正式啟動多品牌成長引擎，將旗下品牌劃分為「燒肉事業群」、「連鎖品牌群」及「職人事業群」三大事業群組，並推進將「海外發展」列為第四大核心策略。
展望2025年，橘焱胡同集團董事長吳念忠表示，餐飲業迎來強勢成長期，產業結構也加速洗牌，市場正邁入品牌分眾、規模競爭與海外輸出的新階段；橘焱胡同集團將聚焦品牌創新、系統規模化與國際展店三大支柱，進一步擴大市場版圖，驅動集團邁向下一階段成長動能，搶占全球餐飲市場新機會。
燒肉事業群，迎向胡同20周年，四大品牌戰略到位開啟新篇章，「胡同燒肉」旗下四大燒肉群品牌「星胡同」、「胡同」、「胡同裡」與全新「胡同燒肉酒場」，將以全新升級與市場再定位，提供嶄新且多元的餐飲選擇。
連鎖品牌群，從產品升級與展店雙軌並進，集團動能全面擴張，年初剛取得代理權的「胡椒廚房」，預計將於年底前於北中南拓展超過四家分店。
第三職人事業群，高端品牌聚落成形，橘焱胡同旗下的「天婦羅杉村」與「台北鳥喜」，則為集團職人品牌的高端代表。第四海外發展布局起步，橘焱胡同除了旗下人氣品牌「開丼」的首間海外據點將進駐美國洛杉磯，未來海外布局也將著眼於高消費華人聚集區、日式餐飲接受度高的美西市場。
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