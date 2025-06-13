冠德5月 EPS 0.06元 預計推五案

冠德（2520）昨（12）日被列注意股並遭證交所要求公告5月自結數，單月稅後純益3,400萬元，年減96.99%，每股純益0.06元。

冠德昨日因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，因此被證交所要求公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。冠德第1季稅後純益4.39億元，年減41.64%，每股純益0.81元。

冠德表示，去年為完工建案入帳高峰，因此比較基期高，導致今年獲利呈現衰退，不過今年仍是有建案可完工，包括部分「冠德心天匯」戶數會交屋入帳，台北市信義計畫區「冠德信義」、大安區「安沐居」也持續成屋銷售去化，而新北市中和「冠德心禾匯」、商辦「秀朗橋案」都是先建後售，完工量約40億元。

推案計畫方面，冠德表示，今年預計推出五大案，包括新北中和「冠德心禾匯」、新北中和商辦「秀朗橋案」台中「裕毛屋案」、台中「四維國小案」、台北萬華「直興段」案，合計推案量達約155億元。