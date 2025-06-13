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晶碩下修2025年全年毛利率

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

指標隱形眼鏡晶碩（6491）昨（12）日法說會表示，今年營運的一大挑戰來自匯率，包括營收與毛利率皆會受到影響，因此同步下修營收成長幅度與毛利率。

晶碩預估下半年新台幣兌美元匯率平均29.5元，與原先設定的31元有落差，由於公司產品主要以美元計價，應收帳款超過八成是美元，因此下修營收成長幅度至中個位數，同時預估毛利率也將同步下降。

晶碩昨日舉辦法說會，公司表示，今年以來營運表現偏弱，主要受中國大陸市場影響，當地政府雖針對民生產業有激勵措施，但目前看來效果不大，幸好還有日本、歐洲市場支撐，其中日本市場需求穩健，仍是晶碩目前最大市場，占比超過五成，公司主要透過品質與交期口碑鞏固訂單，而歐洲營收占比雖仍不高，但矽水膠出貨持續成長，有助獲利貢獻。

值得留意的是，往年晶碩營運多是逐季成長，目前看來雖仍將逐季成長至第3季，但季度之間成長幅度放緩，恐在5%左右，且隨著大陸營收占比下滑，以及雙11檔期拉貨已不明顯，不排除第4季與第3季持平。晶碩近年大陸營收占比持續下滑，預期今年將比去年再下滑5%，比重恐降至二成。

市場關注，晶碩仍否將匯率波動轉嫁予客戶進行產品調漲，對此公司表示，由於日幣對台幣、美金無大幅變動，對日本客戶的補貼會繼續。未來若日幣長線升值，才有機會調整價格。

產能方面，晶碩表示，今年產能擴充重點在大溪廠，今年資本支出估約15億，約一半用於大溪廠設備，其餘投入越南廠建廠，越南生產設備將於2025年底至2026年初進場，預計2026年下半年至年底量產。就中長線來看，未來成長主力來自矽水膠和彩片。

美元匯率 營收 晶碩

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