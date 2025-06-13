達麗將推四案 總銷228億

達麗（6177）昨（12）日召開股東會，董事長謝志長表示，達麗今年將推出四大案，總銷逾200億元，產品價格穩定；策略上，推案時程都會按照原先計畫走，持續瞄準剛需強勁的「軌道經濟」等區域布局，不受外部變化影響。

達麗昨股東會，由董事長謝志長主持，會中承認2024年財報，並通過配發每股現金股利3.5元、股票股利0.5元，合計股利共4元，另，增選一席獨立董事，為至隼國際法律事務所所長楊家興。

謝志長會後接受採訪表示，這一波房市不景氣不能說業界沒受到影響，但達麗前幾年就轉換開發策略，不做投資型住宅產品，更瞄準軌道經濟，拿下多筆公辦都更案，因此個案都還算穩定。未來還是堅定走自己的路。

謝志長表示，房市自去年9月19日央行推出選擇性信用管制後，確實買氣鈍化，但這是很自然的現象，而公司近年的策略瞄準剛需，所以線上個案仍有在穩健去化、案場有穩定的來客量，對保的案子也都順利，至於價格上，目前旗下個案不會調降，但也不會調漲，會按照原訂價格銷售。

推案方面，四大案包括總銷66億元的北士科「達麗河藴」、總銷41億元的台中西屯「達麗拾穗」、總銷41億元的高雄橋頭「達麗世界學」、總銷80億元台南東區「平實一期案」，合計推案量達228億元。

其中，近期因輝達總部討論熱度高的北士科，被問到「達麗河藴」銷售進度，達麗發言人廖政雄補充，該案因為受惠輝達總部效應，銷售相當不錯，近一月就銷售近兩成，全案已售近五成，價格同樣不會調漲，顯見市場需求在，只是缺乏信心，而有科技設廠、交通建設等利多的建案就會銷售順暢。

展望未來，謝志長表示，推案時程都會照原先計畫走，不會受到大環境與政策影響，並布局擁有軌道經濟等區域，產品規劃上，因為近期發現市場有轉變的趨勢，房價低基期的區域中，若總價控制得宜，三房賣的比二房還好，所以未來會增加三房比例。

至於政策面，謝志長表示，近期看到有許多開發商有資金周轉、倒閉等議題，雖然長期來看，國內經濟穩健，但這些都還是會影響消費者信心，建議政府針對中小型建商能給予適度放鬆，以免導致連帶性崩盤現象。