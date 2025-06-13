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達運光電：關稅、匯率是變數

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

達運光電（8045）昨（12）日股東會通過每股配發2元現金股利，公司認為關稅及匯率還是下半年營運兩大變數，目前仍難以預估，日前接獲美國有線電視業者1.8G訂單仍在認證中，價格及出貨排程也持續討論。

達運光電去年每股純益2.45元，每股配2元現金股利。近期營運受關稅影響，股價回檔修正，昨跌1.4元，收74.2元，跌破日、月、季均線，現金殖利率2.7%。

近年達運光電主要產品為寬頻傳輸、智慧聯網，占營收比率約為七成與三成，以ACI自有品牌行銷，寬頻傳輸產品包含光發射接收機及光節點，寬頻RF幹線、橋接、延伸、客戶端放大器，智慧訊號管控模組，光纖放大器，以北美市場為主，搶進美國有線電視多系統營運商（MSO），HFC光纖同軸混合寬頻傳輸設備是亞洲唯一通過北美主要MSO認證的廠商。

達運光電今年接獲美國最大MSO業者Charter的1.8G寬頻傳輸設備訂單，原預計第2季出貨，但密切關注美國總統川普的關稅政策及匯率，與客戶討論後續訂單及價格。

近年達運光電主要市場以美國為主，營收占比約七成，其他為中南美洲及東南亞等市場。今年前五月達運光電累計營收為5.34億元，年減34.4%。

美國 光電

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