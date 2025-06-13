智邦投資新技術 醞釀下波轉骨

網通大廠智邦（2345）2024年9月營收首次突破百億，2025年5月營收就衝破180億元。業界分析，智邦近期歷經「新轉骨」，上一次轉骨是搭上開放網路、搶進白牌交換器商機，這次轉骨搭上「AI」熱潮，新舊產品發酵，推升營運再上層樓，智邦已經開始醞釀下一次「轉骨」。

多年前智邦將智慧網卡、AI加速器成為祕密武器，第二次轉骨帶來單月營收挑戰200億。當然對手可能積極跟上，但JDM及技術領先，讓智邦擁有一定護城河。

智邦致股東報告書揭露，加速投資光纖及散熱技術，專業人士說，看得出智邦下階段轉骨雛形是「積極拓展至計算和存儲領域」、「引入AI計算整體解決方案的基礎設施作為綜合解決方案」。