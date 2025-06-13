聽新聞
0:00 / 0:00

智邦投資新技術 醞釀下波轉骨

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通大廠智邦（2345）2024年9月營收首次突破百億，2025年5月營收就衝破180億元。業界分析，智邦近期歷經「新轉骨」，上一次轉骨是搭上開放網路、搶進白牌交換器商機，這次轉骨搭上「AI」熱潮，新舊產品發酵，推升營運再上層樓，智邦已經開始醞釀下一次「轉骨」。

多年前智邦將智慧網卡、AI加速器成為祕密武器，第二次轉骨帶來單月營收挑戰200億。當然對手可能積極跟上，但JDM及技術領先，讓智邦擁有一定護城河。

智邦致股東報告書揭露，加速投資光纖及散熱技術，專業人士說，看得出智邦下階段轉骨雛形是「積極拓展至計算和存儲領域」、「引入AI計算整體解決方案的基礎設施作為綜合解決方案」。

營收 智邦 AI

延伸閱讀

謝金河：好的經營者像一座燈塔！

里昂：ASIC需求強勁 看多六檔台股給予「優於大盤」評等

謝金河：物競天擇 選最好的企業！

網通廠攻資料中心商機

相關新聞

智邦投資新技術 醞釀下波轉骨

網通大廠智邦2024年9月營收首次突破百億，2025年5月營收就衝破180億元。業界分析，智邦近期歷經「新轉骨」，上一次...

達運光電：關稅、匯率是變數

達運光電（8045）昨（12）日股東會通過每股配發2元現金股利，公司認為關稅及匯率還是下半年營運兩大變數，目前仍難以預估，...

績效贏大盤 ETF 聚焦

台股反攻至年線附近，台股股票型ETF跟著水漲船高，法人指出，台股這波反彈，在科技權值股領軍帶頭反攻下，科技型ETF成為最...

元富證 FinTeach 推廣理財教育

新光金控旗下元富證券推動的「元富證券FinTeach」金融教育贊助計畫，持續致力推廣理財教育，將金融知識向下扎根。特別是...

華德2025年底申請創新板上市

電動巴士大廠華德動能（2237）昨（12）日召開股東常會，董事長蔡裕慶在會中宣布，今年底將送件申請創新板上市。蔡裕慶表示...

三集瑞 AI 接單強強滾

被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）營運報捷，董事長林伙利昨（12）日於股東會後受訪時透露，已出貨用於美系客戶GB2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。