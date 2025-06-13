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期貨交易新制 23日上路

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
期交所。期交所／提供
期交所。期交所／提供

金管會昨(12)日宣布，23日起調整各類期貨商品的三階段漲跌幅機制，有兩大重點，其一是縮短冷卻時間，從目前10分鐘縮短為5分鐘，其二是放寬布蘭特原油期貨的漲跌幅限制，以強化市場價格反應效率與商品國際競爭力。

期交所是從2016年6月起開始實施三階段漲跌幅機制，包括國外股價指數期貨、匯率期貨、商品類期貨及選擇權等商品等三類商品都適用。

當相關期貨商品在觸及漲跌幅限制時，需進入冷卻時間10分鐘，在這10分鐘冷卻期內，僅能在原漲跌幅限制內交易。藉此可在盤中價格漲跌幅度過大時，有一段冷卻期間，讓交易人再次思考價格合理性。

考量近年國際金融市場波動劇烈，金管會督導期交所參酌國際作法，昨宣布調整三階段漲跌幅機制，從23日起實施。

昨天宣布的措施有兩大重點，第一，針對所有適用三階段漲跌幅機制的商品，包括指數、匯率、商品、個股等，將把每階段觸及限制後的冷卻時間，從現行10分鐘縮短為5分鐘，以加快市場反應速度，讓價格能更迅速反映國際動態。

第二，因應布蘭特原油期貨頻繁觸及漲跌幅限制，也決定適度放寬其第一、二階段漲跌幅範圍，由±5%、±10%調整為±7%、±13%，有助其與國際市場更即時連動，提升商品吸引力。

第三階段±20%的漲跌幅限制將維持不變，避免價格劇烈波動時投資人無法及時因應。

證期局副局長黃厚銘說，第三階段維持不變，是要兼顧期貨市場穩定，例如期貨的保證金交易會面臨代沖銷問題，國內市場以散戶為主，不希望面臨市場動盪風險，希望有足夠時間讓投資人去補繳保證金或調整部位，避免價格調整被砍傷。

金管會 期貨

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