全國電迎利多 動能熱轉

3C家電連鎖通路全國電（6281）昨（12）日舉行法說會指出，受惠於政府節能家電補助政策延長至2029年底，將為公司帶來長期銷售動能。同時，正積極布局實體門市升級與數位轉型雙引擎策略，並結合AI應用，全面提升營運效率與顧客體驗。全國電看好政策紅利與創新策略的綜效，有望驅動長期成長。

全國電說明，立法院已三讀通過《貨物稅條例》修正案，將節能家電補貼措施延長至2029年12月31日。這項為期四年半的政策利多，將持續刺激一、二級能效冷氣、電冰箱、除濕機等主力家電換購需求，進而為全國電創造穩定銷售挹注。

面對零售市場快速變遷，全國電表示，將持續優化核心競爭力。實體通路方面，積極拓展升級DC大坪數店型，以「Live+升級新生活」概念。

此外，全國電將門市打造為整合居家裝潢、家飾、廚衛等多元領域的體驗空間，提供一站式解決方案，提升顧客黏著度。同時持續優化門市，確保市場覆蓋率與服務品質。

數位轉型方面，全國電已大舉進軍數位通路，積極擁抱生成式AI技術。透過全國App及LINE官方帳號等數位工具，加深會員連結，致力提升線上購物體驗、優化內部營運效率，應對消費習慣變化及產業缺工困境。

另一方面，電商平台持續精進，將為消費者帶來更流暢、個人化服務。

全國電指出，追求營運成長的同時，更將ESG治理視為企業核心策略。公司積極推動綠色消費與環境保護，與華山基金會等公益團體合作，以實際行動關懷弱勢族群，並倡導節能減碳、惜食愛物等永續理念。

全國電強調，深化ESG實踐不僅能提升企業韌性，更能為社會創造長遠價值，共築綠色新希望。