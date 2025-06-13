攸泰2025年下半年保守穩健

強固電腦廠攸泰科技（6928）昨（12）日舉行股東會，展望後市，攸泰因全球關稅戰方向未明朗及匯率問題，對下半年營運保守穩健看待，但在全球海事需求回溫，加上日前收購美國公司E3 Displays，將成為攸泰下半年業績增長動能。法人預估，攸泰今年營收仍有望交出雙位數年增率。

攸泰2024年營收20.2億元，稅後虧損6,716萬元，主要受到主力應用海事市場需求下滑影響，每股虧損0.82元。

展望後市，攸泰因全球關稅戰方向未明朗及匯率問題，對下半年營運保守穩健看待。儘管如此，隨著全球海事產業需求回溫，法人預估，攸泰今年營收仍有望交出雙位數成長，業績重返年增軌道。

除了海事產業需求回溫外，攸泰在今年3月宣布將砸下約2.2億元，收購擁有自有廠房設施的美國公司E3 Displays，預計這項收購案將於今年第3季前完成，為攸泰每年帶來5億元營收，也將成為今年業績增長動能之一。

攸泰指出，此收購案不僅有助擴大美國市場布局及營運基礎，更提供因應貿易政策變化的戰略彈性。未來亦將視營況調整供應鏈配置與出貨策略，以回應客戶對美國在地供貨的需求，以降低潛在關稅衝擊。