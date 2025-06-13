光洋科樂觀2025年全年營運

光洋科（1785）昨（12）日召開股東會並通過相關決議，公司分割半導體事業成立全資子公司創鉅先進材料公司。董事長黃啟峰並對今年全年營運表達樂觀看法。

法人認為，光洋科此舉為因應全球半導體產業高速發展與地緣政治新局採取的關鍵戰略布局，將顯著強化光洋科的競爭優勢，並加速其在高成長領域的擴張潛力。

黃啟峰表示，透過分割，新設子公司能更迅速、靈敏應對市場與客戶需求，強化製程效能與材料技術，提升部門協作效率。依據分割計畫，光洋科將以約9.38億元營業資產，換取創鉅發行的普通股3,000萬股，預計2025年10月1日完成作業。

光洋科強調，分割後仍將持有創鉅100%股權，兩公司財報續合併編製，此案不影響光洋科整體財務結構及股東權益。

針對貴金屬原物料的劇烈波動，光洋科指出，貴金屬作為公司重要生產原物料，雖然持有現貨資產會隨價格上漲而增值，但由於避險部位為賣方，價格波動仍對財務表現構成潛在衝擊。

為此，光洋科自本月起透過調整避險比例並重啟避險會計，強化貴金屬避險策略，旨在維持整體水位與價值，並已將白金避險比例從原約80%下修到70%至72%。

光洋科說明，第1季貴金屬毛利較以往增幅明顯，這是受到貴金屬上漲的影響。然而，若從公司持續強調的工繳（VAS）來看，VAS亦有大幅上漲。

儘管貴金屬成本將隨後續調節逐漸反映，毛利可能因此收斂，但VAS毛利目前仍呈現上漲趨勢。光洋科預期，此避險措施將有助於財報波動狀況自第3季起趨於穩定，更有效反映公允價值。

昨天股東會也決議通過2024年度財務決算報告、盈餘分配案，並解除第十屆董事競業行為限制案，通過配發2元現金股利，彰顯公司穩健的獲利能力。

展望未來營運，光洋科強調，將持續強化技術創新與市場拓展，積極開拓金屬、陶瓷、化學品等前瞻材料在高值化領域的應用。面對國際政經情勢與原物料、匯率波動，公司將審慎應對，持續強化核心競爭力，確保業務穩定成長。