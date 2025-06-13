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宏碁智醫強攻智慧醫療

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下宏碁智醫（6857）攜手英特爾搶攻AI智慧醫療商機。宏碁智醫宣布，旗下AI輔助診斷軟體結合英特爾軟硬體技術，只需幾秒鐘就能提供準確診斷結果，目前已有三項解決方案在台灣、泰國、大馬、印尼等逾13個國家推出。

隨著宏碁智醫加深與英特爾合作，市場看好有利宏碁智醫AI醫療方案進一步擴大市場。

英特爾表示，宏碁智醫的AI輔助軟體VeriSee DR用於輔助診斷糖尿病視網膜病變，而針對年齡性黃斑部病變則有VeriSee AMD為輔助篩檢工具。這些工具的檢測結果皆採用搭載Intel Core Ultra處理器的宏碁筆電進行處理和儲存，全程無需網路連線。

宏碁智醫將AI推論技術帶給最需要的第一線人員和地點，推動AI醫療影像進程，其中包括擁有7,500名醫療專家的國家級教學醫學中心臺灣大學醫學院附設醫院等醫療機構。

除了VeriSee DR和VeriSee AMD，宏碁智醫也為醫院提供第三款AI篩檢軟體VeriOsteo OP，為骨質密度異常篩檢軟體，該軟體已獲得衛生福利部食品藥物管理署核准使用。

以上三種解決方案皆由英特爾的軟硬體包含Intel Core Ultra處理器和OpenVINO工具套件，以及宏碁智醫專有的演算法協同運作。

宏碁智醫董事長加恩表示，透過OpenVINO，軟體啟動時間可減70%，每張影像分析時間縮短90%，記憶體使用量減少了90%。這些AI解決方案能夠針對眼科疾病和異常骨質密度進行快速篩檢，協助醫院和醫師提高篩檢準確性和速度，並讓醫師能及早介入治療疾病。

軟體 宏碁 AI

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