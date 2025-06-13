致伸揪微軟 強化智慧協作

致伸集團（4915）昨（12）日宣布，加入微軟裝置生態系統平台（Microsoft Device Ecosystem Platform, MDEP），進一步深化在多元整合辦公環境與智慧協作領域布局。

致伸表示，MDEP是微軟基於Android打造的裝置平台，致力協助合作夥伴開發創新、安全且便於管理的智慧裝置。透過加入MDEP，致伸集團將攜手全球頂尖科技夥伴，將共同打造高效整合的產品體驗，提升企業用戶在遠距協作與數位轉型上的競爭優勢。

致伸強調，這項合作也進一步強化集團產品布局，導入高階資安防護、集中式裝置管理能力，並與微軟生態系實現無縫整合，全面升級混合辦公時代下的使用體驗與管理效率。

致伸集團旗下迪芬尼聲學首席產品長Phil McPhee表示，致伸在視覺影像與人機介面擁有數十年深厚的技術經驗，迪芬尼聲學則具備領先業界的音訊工程技術，MDEP提供強大的開發架構與靈活的整合工具，與致伸集團在視覺影像、聲學及人機介面等高度契合，將加速智慧協作裝置的創新整合。

致伸集團董事長潘永中日前表示，致伸是少數兼具視覺影像與聲學核心的大型企業，技術重心聚焦多感合一應用，定位為「多感合一完整AI解決方案商」目前致伸已開發出37種不同感測技術及應用。

致伸前五月合併營收244.3億元，年增2.69%。致伸表示，現階段部分客戶因應關稅影響而提前拉貨，AIoT產品出貨動能穩健，惟新台幣短線大幅升值，對致伸新台幣營收表現略有影響。