三集瑞 AI 接單強強滾

被動元件電感大廠三集瑞-KY（6862）營運報捷，董事長林伙利昨（12）日於股東會後受訪時透露，已出貨用於美系客戶GB200相關AI伺服器相關產品，下世代GB300也進入小量釋出階段，目前接單強強滾，訂單出貨比值（B／B值）都超過代表景氣擴張的1。

林伙利看好，AI伺服器對功率與電源管理IC（PMIC）電流規格持續提升，帶動電感在單位系統中用量同步大增，都是推升三集瑞產品出貨的動能。

三集瑞搶搭AI熱潮大商機，林伙利透露，搭載美系客戶最新AI晶片平台Rubin的產品與Mini PC系列，預計自第3季起陸續出貨，有望進一步推升中高階電感需求。

林伙利看好，隨著AI PC市場熱度快速提升，未來電源管理IC周邊電感用量同步看增，現階段三集瑞B／B值都超過1，AI營收占比已達35%。

三集瑞接單報捷之餘，也持續推進產品布局。林伙利指出，該公司開發的高密度模壓電感產品已啟動增量出貨，具備高功率、小尺寸等優勢，逐步取代傳統模壓型產品。至於模壓式TLVR電感目前在送樣階段，尚未進入量產，但已有客戶索樣，公司產品亦已就緒。

談到川普政府關稅政策與新台幣強升，林伙利說，美國給予90天對等關稅緩衝期之後，部分客戶有提前拉貨備貨的狀況，也因此導致目前進入短暫出貨調整期，預期6月與7月出貨節奏將略為趨緩。

即便新台幣升值則對出口產業構成壓力，林伙利認為，整體市場需求仍具支撐，尤其AI相關應用持續升溫，成為推升三集瑞營運動能的主軸。

林伙利強調，三集瑞一向採取主動超前的產品開發策略，「必須走在客戶需求的前面，而非等客戶提出需求後才啟動開發。」

他分析，產品需提前卡位新一代應用趨勢，以便快速回應客戶導入時程，三集瑞將持續強化中高階產品線，並依市場變化彈性調整產能與技術規格，致力在AI產業浪潮中爭取更多設計導入與市占率。