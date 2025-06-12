泰鼎連續兩年名列公司治理評鑑前5%

臺灣證券交易所12日舉行第十一屆「公司治理評鑑」頒獎典禮，泰鼎-KY（4927）連續第3年評鑑分數破百，名列上市公司組6%~20%級距，在市值50億至100億元的電子類別中，連續兩年進入前5%，顯示公司的公司治理機制維持了一定的水準。

泰鼎提到，公司在本屆評鑑的四大構面都展現優異成果。在維護股東權益與強化董事會運作方面，董事會設有一席女性董事，並已成立半數成員由獨立董事組成之永續發展委員會，強化永續治理的獨立性。在提升資訊透明度方面，公司將股東會全程錄影上傳至公司官網，方便全體股東參與。股東會年報提前於法定期限前完成揭露，並在會計年度結束的兩個月內公告中文財務報告。自2016年起，每年自願編制永續報告書，並持續發布氣候相關財務揭露及風險管理報告（TCFD），確保投資人能即時掌握資訊。

泰鼎提到，在永續發展方面，公司積極發展綠色能源。2021年推出「泰鼎綠色專案(GREEN Project)」致力於提升再生能源使用與水資源管理。2024年太陽能發電系統減碳量已超過6,000噸，廢水回收率約30%。同時，公司也積極投入社會公益，主動與當地社區及學校保持緊密連結，並透過慈善園遊會、宋干節慶祝、勤勉員工表揚等活動照顧員工身心健康，致力於打造最關心員工的幸福職場。

此外，泰鼎提到，公司在全球性評級也受到國際肯定，在2024年CDP水安全問卷中獲得B級管理評級，並多次獲得亞洲企業商會頒發的AREA獎項。未來，公司將持續強化公司治理機制，與利害關係人一同邁向企業永續經營的未來。