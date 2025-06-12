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高盛：看好AI伺服器發展 點讚技嘉、調升目標價

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

外資高盛表示，預計技嘉（2376）2025年全年營收年增可達21%，動力來自人工智慧（AI）伺服器持續放量與一般伺服器及顯示卡新產品週期，因此給予「買進」的評等，目標價從310元調升至344元。

高盛指出，技嘉5月營收較原先預估高出79%，其中主因AI伺服器持續成長，加上一般伺服器和顯示卡進入新一波產品週期，帶動營運繳出佳績，因此儘管在去年同期基期較高的情況下，技嘉今年累計前五個月的營收仍年增34%。

高盛進一步說明，對技嘉以主機板為基礎的AI伺服器保持正面看法，該產品可為客戶提供更高的彈性、客製化能力，且減少預算負擔。不過由於AI伺服器的毛利率低於公司整體平均水準，其營收占比上升將對整體毛利率及營業利益率預估造成小幅稀釋效應。

最後，高盛指出，對技嘉整年保持樂觀看待，不過考量到上半年因關稅疑慮提前拉貨而基期偏高，以及下半年宏觀環境的不確定性，預估全年營收年增21%將低於累計今年前五個月的年增34%。

營收 技嘉 伺服器

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