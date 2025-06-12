崇越「公司治理評鑑」首度榮登前5%佳績

半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭崇越科技於第11屆（2024年度）「公司治理評鑑」躋身上市公司前5%。台灣證券交易所今（12）日於台北國際會議中心3樓宴會廳舉辦頒獎典禮，由崇越公司治理長黃玉真代表領獎。

此評鑑結果顯示崇越在健全治理制度、資訊揭露透明及落實永續經營等面向的卓越成效。依據「天下雜誌」2025年兩千大企業調查，崇越科技於「資通訊與IC通路業」排名第12名、「最賺錢公司」排名第37名、並於「台灣2000大服務業」第39名，與前一年度相比，皆穩步向前，在產業競爭中持續展現營運實力與獲利動能。

崇越科技也積極實踐社會責任，以對應國際趨勢，回應利害關係人對環境、社會與公司治理各面向的風險評估與期待。崇越科技成立「永續發展推動委員會」，由集團副董事長暨永續長賴杉桂擔任總召集人，下設「友善環境」、「共好社會」、「公司治理」、「永續創新」四個策略小組，分別由集團高階經理人擔任召集人，推動組織內部的轉型變革，促進創新和永續新思維。

崇越公司治理長黃玉真表示，「我們將永續相關指標納入薪酬考核，讓高階主管的薪酬與永續表現緊密連結，並鼓勵員工提出具可行性的改善方案與創新構想，全面提升公司的永續表現。」為進一步激發員工參與，公司推動「永續創新提案制度」，將提案成果與獎酬制度掛鉤，強化全員參與動能，提升整體效能與競爭力。

在強化組織內部永續意識與激勵制度的同時，崇越科技回應氣候變遷挑戰、自然議題與全球淨零趨勢，深化營運端的具體行動─通過SBT科學基礎減量設定2050年達成碳中和淨零目標，積極強化自身「減緩」與「調適」能力。

為提升營運據點的能源效率，導入運用ESCO系統執行智慧節能管理，2024年導入14萬度綠電，較前一年度使用率成長100%。同時，制定內部碳定價機制，作為檢視轉型風險承受能力的壓力測試工具；並積極投入碳管理相關教育訓練，培育綠領人才並取得管理證照。此外，為提升環境資訊透明度，公司參與CDP氣候變遷評鑑並獲得B級評等，表現優異。

在共好社會的推動策略上，秉持對藝術與音樂文化傳承的支持精神，崇越集團旗下餐飲品牌及觀光工廠──安永心食館，打造表演與展覽空間，連結優秀音樂藝術家、創作者與表演團體，2024年共舉辦87場、鏈結108位不同風格的表演團體的音樂演出，讓音樂人獲得更多展演機會。

崇越集團副董事長暨永續長賴杉桂指出，「崇越集團透過實質作為推動文化參與及藝文扎根，展現企業在建構共享共好、正向循環社會中的積極角色。」