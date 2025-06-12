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南亞科蟬聯公司治理評鑑前5% 再獲CDP氣候變遷、水安全評比肯定

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科總經理李培瑛。圖／本報系資料照片
南亞科總經理李培瑛。圖／本報系資料照片

DRAM大廠南亞科第七度榮獲由台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心共同舉辦的「第十一屆公司治理評鑑」上市公司排名前5%，以及名列市值100億元以上之電子類上市櫃公司前10%，展現本公司長期落實永續與透明治理的成果。

南亞科日前也於2024年度國際碳揭露專案組織CDP（Carbon Disclosure Project）問券評比中，榮獲CDP氣候變遷（Climate Change）「A List」、水安全（Water Security）「A- List」的肯定，南亞科已連續第七年參與CDP評鑑，四度獲得氣候變遷A級最高榮譽。

南亞科總經理李培瑛表示，「南亞科技深刻理解，面對地緣政治、氣候變遷與科技產業等快速變動的挑戰，企業唯有建立韌性體質與穩健治理架構，才能靈活因應未來不確定性，並延續公司競爭能力。」

南亞科將秉持穩健經營、責任治理的原則，積極接軌TCFD、TNFD與ISSB等國際標準，以具體作為深化ESG治理與資訊揭露機制，與利害關係人共同應對未來挑戰，致力實踐長期價值創造與社會責任。

氣候變遷 南亞科

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