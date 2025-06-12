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嘉聯益股東會／今年力求虧損收斂 持續布局高階市場

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

嘉聯益（6153）12日召開股東常會，順利於19分鐘結束拍板所有議案。嘉聯益管理團隊強調，雖外部環境充滿變數與考驗，但公司持續強化研發，今年持續調整體質，力求虧損收斂，未來再拚轉虧為盈。

嘉聯益先前提到，內部已定調，今年是持續調整體質的一年。嘉聯益強調，持續追求營運改善。

嘉聯益計畫今年持續多元化開發客戶，擴展訂單來源，並爭取折疊屏手機，AI手機/筆電等軟板新應用產品商機，加強和客戶端在產品設計上協同合作。另外持續布局高階市場，開發多層板、微細線路與模塊疊構技術。

嘉聯益今年也計畫精細化成本管控與效益提升，持續優化iMES系統，精算製程成本，落實庫存管理，改善良率痛點。通過數據分析和精益管理，提升集團效益。

手機 嘉聯益

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