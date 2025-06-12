台積電貼息…陸行之：還好昨天賣了些 今早立馬逢低回補

台積電（2330）4.5元現金股利12日除息，卻是出現貼息的窘況，資深半導體產業評論家陸行之表示，「還好昨天賣了些不參加除息，今早立馬逢低差15元回補，以後會評估是否在除息前清光光」。

台積電去年第4季每股現金股利4.50002042元除息，總金額1,166.97億元，將在7月10日發放；雖然台積電除息前股價強漲，市場也期待再上演「秒填息」， 但12日的除息行情卻失靈了， 早盤以1,055元開出，雖一度拉至1,060元，但終場則是收在1,045元，下跌15元， 跌幅1.42%。

台積電除息首日陷貼息窘境，第19度當日填息及第9度秒填息的目標夢碎；台積電自2019年起改採每季配息以來，23次除息都順利完成填息；其中，18次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。

陸行之則是在臉書發文表示，又一次扣稅除息不填息，誰規定除息（股價開盤自動調整減去每股除息金額）一定會填息，既然不確定填息（表示投資人拿了每股股利，賠了每股市值），為何要算股利所得稅及健保補充保費？

他認為，如果除息開盤日不會自動調整減去每股除息金額，以後交股利所得稅及健保補充保費就交的心安理得，還好昨天賣了些不參加除息，今早立馬逢低差15元回補，以後會評估是否在除息前清光光。

陸行之強調，對長期持有的大戶人家而言，不太可能這樣殺進殺出，但對小小散戶而言，真的要分析評估所投資的這家公司在今年是否屬於當日開盤後2小時內扣稅除息不填息的類別。

陸行之同時分享4個觀察指標分別是，除息前漲太多；獲利前景逐年變差，但除息前因無法融券而飆漲； 大盤短期利空頻繁，除息當日開盤後2小時內不易填息； 大盤及相關產業股價呈現下行趨勢，除息當日填息不易。

陸行之臉書全文如下：