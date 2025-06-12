亞系外資下修聯發科明年EPS預估 股價連失5日線及月線

亞系外資最新報告下修聯發科（2454）明年資料中心 ASIC 營收預估，且下修明年每股純益（EPS）預估，下調4%，主要是反映Google TPU 專案出貨時程遞延的影響，但重申持有評等，目標價1,250元；聯發科在面臨00919換股壓力下，12日開低走低， 收在1,285元，下跌30元， 跌幅2.28%，一口氣失守5日線及月線。

亞系外資表示， 因Google內部核心設計延遲，聯發科Google TPU專案恐將隨著延遲1~2個月，預估定案時間可能延到今年9月至10月間推出。

亞系外資認為，受到Google TPU 專案延遲的影響，將聯發科明年資料中心 ASIC 營收預估，由原預估的24億美元下修至16億美元；由於預計Google TPU的量產將在明年第4季開始，營收貢獻也將延至明年的下半年。

亞系外資同時下修聯發科明年獲利預估，每股純益預估值下修4%，主要是反映Google TPU 專案出貨時程遞延的影響；亞系外資重申聯發科中立的「持有」評等，目標價下看1,250元。

聯發科5月合併營收451.81億元，月減7.3%，年增7.2%， 主要受新台幣強升影響， 累計今年前5月合併營收2,472.47億元，年增13.61%。

聯發科原預期第2季合併營收以1美元兌換新台幣32.5元計算，將介於新台幣1,472~1,594億元，較首季下滑4%至成長4%，較去年同期成長16%到25%；但統計4月、5月營收合計僅達成財測低標約63.8%，恐面臨財測達標保衛戰。

00919最新成分股刪除聯發科， 造成聯發科面臨不小的賣壓， 統計至11日， 投信連六賣，但外資則是連六買，12日以1,300元開低， 終場收在1,285元， 下跌30元， 跌幅2.28%。